Боттас уверен, что не выпал из чемпионской гонки

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас уверен, что не потерял шансов на чемпионский титул, несмотря на отставание в 41 очко от лидера.

«Если я буду выступать хорошо, то в оставшихся восьми гонках можно набрать много очков. У парней, что опережают меня, ещё не было сходов. Надеюсь, не с нашей командой — но такое может случиться.

Но я думаю не так. Не даю негативу проникнуть в мой разум. Конечно, я понимаю, что в какой-то момент команда захочет гарантировать, что как минимум один из её пилотов побеждает, но пока рано. Надо идти от гонки к гонке, и в каждой из них возникают разные ситуации", — цитирует Боттаса пресс-служба команды.