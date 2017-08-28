Довициозо: теперь я действительно начал борьбу за титул

Лидер чемпионата MotoGP Андреа Довициозо считает, что до победы на Гран-при Великобритании соперники недооценивали его команду в титульной борьбе. Выиграв в Сильверстоуне, Довициозо обошёл Марка Маркеса в чемпионате.

«Теперь я чувствую, что действительно начал борьбу за титул. До сих пор я участвовал в ней, но думал, что рано или поздно отстану. Поскольку мы никогда не сражались за титул, наши соперники не думали, что мы будем бороться до конца. Но после победы в этой гонке они на 100% будут нас учитывать», — приводит слова Довициозо Autosport.