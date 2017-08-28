«Ред Булл» отчислил Кари из юниорской программы

«Ред Булл» исключил финского пилота Нико Кари из своей юниорской программы, сообщает Grand Prix.

Команда осталась недовольна выступлением финна в прошлом сезоне европейской Формулы-3 и сообщила ему, что подобный уровень неприемлем. В этом сезоне он получил место в серии GP3, где выступает за «Арден» и занимает десятое место после пяти этапов чемпионата.

«Мы продолжим работать с ним до конца сезона. Он выступает не на том уровне, которого мы ждали», — прокомментировал расставание с Кари советник «Ред Булл» Хельмут Марко.