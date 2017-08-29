Матешиц: Ферстаппену некуда сейчас уходить

Владелец «Ред Булл» Дитрих Матешиц понимает недовольство Макса Ферстаппена продолжающимися проблемами с надёжностью, однако считает, что на данный момент голландцу некуда уходить.



«Куда ему идти не данный момент? Однако мы знаем, что не сможем удержать Макса в будущем, если не дадим ему хорошую машину», — рассказал Матешиц в интервью немецкому каналу Sky.



Проблемы «Ред Булл» связаны с моторами «Рено», однако Матешиц отмечает, что команда не может перейти на более мощные и надёжные силовые установки «Мерседеса» или «Феррари». «Для нас ничего не изменилось. Мы не можем заполучить моторы «Мерседес» или «Феррари», а «Хонда» нам не поможет», — отметил босс «Ред Булл».