Окон: приезд в Монцу всегда вызывает особенные эмоции

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон дал комментарий к предстоящему Гран-при Италии.



«Я всегда испытываю особенные эмоции, когда приезжаю в Монцу. Я жил в Италии и гонялся за итальянскую команду в младших сериях, поэтому хорошо знаю эту страну. Я говорю на итальянском, и мне нравится итальянская кухня.



Монца — одна из классических трасс Формулы-1. Моими любимыми участками являются «Лесмо» и шикарный «Аскари». Это участки, которые могут сделать ваш круг или испортить его. Комбинация поворотов «Аскари» дарит хорошие ощущения за рулём болида Ф-1.



Атмосфера в Монце всегда особенная. Итальянские болельщики оказывают большую поддержку всем гонщикам, и вы чувствуете их энергию. У этой страны большая история и много традиций, связанных с автоспортом. Всё это вы можете оценить в Монце», — цитирует Окона пресс-служба «Форс Индия».