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Абитебуль: в «Рено» не готовы подписать контракт с Алонсо на 2018 год

29 августа 2017, вторник. 14:17 Авто

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль дал понять, что его команда не будет готова к приходу Фернандо Алонсо в 2018 году, если тот решит покинуть «Макларен».

«Всё должно быть совместимо, чтобы ассоциация была успешной. Это не должно происходить только потому, что это была успешная ассоциация в прошлом. Это будущее, о котором мы заботимся.

У него есть своя динамика. И я думаю, что он испытывает срочную необходимость снова бороться за титулы.

Мы знаем, что нам потребуется немного времени, чтобы получить автомобиль, который сможет позволить это. Так что очевидно, что единственное, что мне не нужно, так это иметь в команде Фернандо, разочарованного автомобилем «Рено». Это точно», — цитирует Абитебуля Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Рено Спорт Ф-1 Сириль Абитебуль Фернандо Алонсо контракты гонщиков Формулы-1
Новости. Авто
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