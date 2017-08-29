Ферстаппен: я бы предпочёл, чтобы моторы взрывались, а не выключались

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что нынешние проблемы с моторами «Рено» раздражают его больше, чем те, что были в начале сезона. В Спа голландец в очередной раз сошёл в гонке из-за проблем с двигателем.



«Поскольку у нас сгорело несколько моторов в начале сезона, «Рено» создал своего рода безопасный режим. Но в тот момент, когда мотор в него переходит, он больше не работает. Когда машину вернули в боксы, они вытащили свечу, а затем вернули её на место, и двигатель заработал.



Они хотят играть безопасно, чтобы двигатели не взрывались, но я предпочитаю, чтобы двигатель взорвался, чем просто выключился и включился при следующем перезапуске», — цитирует Ферстаппена Autosport.