Алонсо: гонка в Монце всегда кажется короткой

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо поделился своими ожиданиями от предстоящего Гран-при Италии.



«Как и Спа, Монца — это ещё одна легендарная трасса, где все любят наблюдать за гонками. В этом году с новыми, более быстрыми автомобилями это будет ещё одна трасса, на которой мы увидим новый быстрейший круг и невероятную скорость на прямых.



Это самый быстрый трек в календаре с точки зрения чистой скорости. Пилоты испытывают невероятные ощущения, гоняясь по этим знаковым прямым, прерываемым шиканами и скоростными поворотами, требующими высокой самоотдачи.



Мы всегда говорили, что эта трасса не слишком подходит нашей машине, и мы ожидаем жёсткой конкуренции. Несмотря на то что эта трасса также требует мощного мотора, как и Спа, она отлична от неё во многих отношениях. Гонка в Спа — длинная. Трек в Монце короткий и резкий, и кажется, что гонка всегда заканчивается быстро», — цитирует Алонсо пресс-служба «Макларена».