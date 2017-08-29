Квят: я делаю всё, что могу, и жду решения «Ред Булл»

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят в очередной раз подчеркнул, что хотел бы узнать решение о своём будущем как можно скорее, и отметил, что делает всё от него зависящее, чтобы остаться частью программы «Ред Булл».

«Я просто делаю свою работу. Если в „Ред Булл“ ею довольны, значит они довольны и мной. Я жду их решения, и чем скорее они объявят его, тем будет лучше. Я не могу влиять на то, что происходит на трассе. Но я делаю всё, что могу. В „Ред Булл“ достаточно информации, и они достаточно знают», — цитирует Квята Sky Sports.

После 12 этапов чемпионата Квят занимает лишь 17-е место в общем зачёте.