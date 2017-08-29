Квят: мне не нравится, что на трассе в Монце больше нет гравийной ловушки

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Италии, а также рассказал о положительных и отрицательных сторонах автодрома в Монце.

«Я вырос в Италии и хорошо знаю эту страну. Я жил в Риме, это словно вторая родина, так что всегда здорово сюда возвращаться. Мне очень нравится итальянская кухня: паста, пицца, моцарелла. Я и сам могу кое-что приготовить.

Что касается самой трассы в Монце, то это легендарный автодром, и он входит в календарь чемпионата многие годы. Здесь очень длинные прямые, а это значит, что мы будем проходить круг на очень высокой скорости. Гонка в Италии всегда очень интересная. Единственное, что мне не нравится, что в «Параболике» больше нет гравийной ловушки, теперь она заменена асфальтом, так что в этом повороте больше нет того вызова, что был раньше.

В целом о гонках в Италии у меня есть как хорошие воспоминания, так как я выигрывал здесь в младших сериях, так и не очень положительные, связанные с этапом в 2014 году.

После минувшего гоночного уик-энда я поработал на симуляторе. В этом году мы уже делали это много раз, для меня это была уже 14-я сессия. Это всегда очень полезно при подготовке к этапу", — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».