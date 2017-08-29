Сайнс: рано или поздно хороший результат в Монце придёт ко мне

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс поделился ожиданиями от Гран-при Италии, который пройдёт с 1 по 3 сентября в Монце.

«Иногда этап в Италии меня разочаровывает. Это связано с тем, что из-за гонки я не могу позволить себе весь уик-энд кушать пиццу и пасту. За исключением этого, в Монце всё великолепно. Я получаю большое удовольствие от местных фанатов. Более того, в Италии даже есть фан-клуб Карлоса Сайнса, и я передаю его членам большой привет. Здорово ощущать такую поддержку.

Что касается непосредственно трассы в Монце, не могу сказать, что она самая любимая, но она входит в топ-5. В конце концов, это настоящий храм скорости. Мне всё ещё не удалось показать здесь хороший результат, но уверен, что рано или поздно это случится.

Гонка в Италии будет означать завершение европейского сезона. После этого вновь начнутся перелёты. Мне очень нравятся этапы в Европе, где есть возможность выступать на исторических трассах и где мы чувствуем поддержку страстных болельщиков. Но также мне нравится путешествовать в другие страны, где у нас есть возможность увидеть другую культуру. Один из моих любимых уик-эндов проходит в Японии, и я с нетерпением жду возвращения туда", — приводит слова испанца пресс-служба «Торо Россо».