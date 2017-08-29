В «Форс Индия» не исключают изменений в составе команды в 2018 году

Операционный директор «Форс Индия» Оттмар Зафнауэр намекнул, что, учитывая постоянную борьбу на трассе между Серхио Пересом и Эстебаном Оконом, нельзя исключать вариант, при котором в 2018 году в команде может поменяться состав пилотов.

«Пока мы будем ждать. Надеюсь, что до изменений в составе команды не дойдёт. В данной ситуации нам нужны либо пилоты, которые будут выступать лучше, либо удостовериться в том, что до конца сезона подобных инцидентов между Пересом и Оконом больше не повторится», — приводит слова Зафнауэра F1Today.