Квят: 12-е место на финише в Бельгии — максимум, чего могли добиться

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги Гран-при Бельгии, высказав мнение, что с учётом всех обстоятельств ему удалось показать максимально возможный результат.

«Можно сказать, что гонка – это самый позитивный момент за все три дня уик-энда. До этого нас преследовали проблемы, причём довольно странного характера. Решить их можно было только полной сменой силовой установки – после того, как она отказала в субботу утром. Ситуация сложилась непростая, и подготовиться как следует к самым важным сессиям нам не удалось. Пришлось действовать вслепую.

Но в гонке за первые несколько кругов я разобрался, что к чему, и большую её часть мы в итоге провели стабильно. Так что в воскресенье всё было неплохо: у нас был темп, мы контролировали деградацию шин и боролись. Конечно, когда начинаешь гонку, отставая на шаг или два от соперников, всё равно приходится использовать не самую оптимальную стратегию, и это тоже не сыграло нам на руку, но 12-е место на финише – это практически максимум, чего мы могли добиться. Помимо прочего после рестарта я на пять кругов застрял за Серхио Пересом. Думаю, если бы этого не случилось, мы могли быть ближе к десятке. Важно, что, когда я оказывался на чистой трассе, машиной было приятно управлять – это придаёт уверенности перед следующими этапами", — рассказал Квят в интервью своему официальному сайту.