Хюлькенберг: «Рено» нельзя останавливаться, хотим сократить отставание от топ-3

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг выразил удовлетворение прогрессом команды по ходу сезона, вместе с тем отметив, что нельзя останавливаться на достигнутом. Немец хотел бы видеть сокращение разрыва между «Рено» и тремя сильнейшими командами чемпионата.

«Очевидно, что в Бельгии мы достигли такого результата в том числе благодаря сходам конкурентов, но приходит день, когда ты должен завоевать эти позиции. Честно говоря, я удивлён. Здорово, что наша команда вновь четвёртая по темпу. Это придаёт мне уверенности.

Но мы не должны останавливаться, мы должны продолжать прогресс. Нам следует смотреть в будущее, мы хотим сократить отставание от тройки лучших команд. Развитие необходимо сократить, это критично для нас. Я не особо уверен относительно Монцы, но после этого нас определённо ждёт пара отличных гонок", — приводит слова Хюлькенберга F1i.