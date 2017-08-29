Боттас не знает причин невыразительного выступления в Бельгии

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, что всё ещё не разобрался в причинах недостаточно успешного выступления на этапе в Бельгии.

«В первом отрезке я чувствовал, что мне не хватало темпа, впрочем, как на протяжении всего уик-энда. Сложно было понять, где я проигрываю. Казалось, что второй отрезок был лучше, на „софте“ я даже смог догнать конкурентов. Но у меня нет ответа на то, что произошло в воскресенье.

Не думаю, что проблема была в том, что настройки болида не попали в рабочее окно, так как у нас с Льюисом были приблизительно одинаковые настройки, а его скорость была хороша. Так что дело не в настройках. На данный момент у меня нет никаких соображений относительно того, что произошло. Так что мне нужно внимательно изучить этот вопрос", — приводит слова финна Autosport.

На гонке в Бельгии Валттери Боттас финишировал пятым.