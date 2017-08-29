Хюлькенберг: «Рено» необходимо завоевать больше очков и догонять конкурентов

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от Гран-при Италии, отметив важность дальнейшего прогресса команды.

«Монца — уникальное место. Это особенный автодром с богатой историей. С точки зрения самой трассы — она очень скоростная. Тот уровень прижимной силы, который тут есть, иногда создаёт достаточно некомфортные условия. В Монце достаточно зон жёсткого торможения, особенно в таких сложных поворотах, как „Лесмос“ или „Параболика“, к слову, в них действительно можно почувствовать историю.

Что касается атмосферы в Италии, то она отличная и становится ещё лучше на протяжении Гран-при. Мне нравится территория вокруг автодрома, нравится здешняя еда, и, конечно, за время выходных я обязательно съем пиццу. Тут можно почувствовать стиль жизни Италии и её страсть.

Предыдущая гонка? Это было хорошее завершение сложного уик-энда. Нам было тяжело в пятницу и субботу, пока мы не внесли коррективов в настройки. В день гонки я был доволен, и мы вновь стали четвёртой командой, всё это выглядит очень хорошо. Команда делает отличную работу, у нас теперь больше очков, что не может не радовать. Теперь мы должны продолжать в том же духе, чтобы завоевать ещё больше баллов и сократить отставание от конкурентов", — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».