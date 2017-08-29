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Абитебуль: последние обновления должны помочь нам быть в топ-10 постоянно

29 августа 2017, вторник. 22:50 Авто

Глава «Рено» Сириль Абитебуль поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Италии, а также рассказал о прогрессе команды.

«Перед Монцой у нас был уик-энд в Бельгии, где мы смогли вернуться в топ-10. Нико провёл очень сильную гонку и сделал много правильного, чтобы завоевать очки. Тем не менее, у нас осталось небольшое разочарование, так как мы не смогли помочь Палмеру финишировать в десятке. У него был темп в квалификации, но проблемы с коробкой передач заставила его стартовать во втором десятке, что сделало гонку достаточно сложной.

С момента Гран-при Великобритании, мы набрали больше очков, чем «Форс Индия», «Уильямс», «Хаас» и «Торо Россо». Последние обновления должны помочь нам быть в топ-10 постоянно. К этапу в Монце мы должны подходить с долей осторожности и держать в уме то, что следующие гонки будут для нас более подходящими. Как бы то ни было, это будет великолепный уик-энд для всех, кто будет в нём участвовать", — приводит слова Абитебуля пресс-служба «Рено».

Источник: Renault Sport Сообщить об ошибке
Теги
Рено Спорт Ф-1 Сириль Абитебуль Формула-1 Гран-при Италии
Новости. Авто
29 августа 2017, вторник
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