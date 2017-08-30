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Палмер: всё выглядит гораздо лучше, мне просто надо справиться с невезением

30 августа 2017, среда. 00:23 Авто

Пилот «Рено» Джолион Палмер поделился впечатлениями от предстоящего Гран-при Италии, а также подвёл итоги этапа в Бельгии, в очередной раз посетовав на невезение, которое преследует его на протяжении всего сезона.

«В Монце особенная трасса и по-настоящему одна из любимых. Это один из этапов, который несёт с собой много истории, тем более когда начинаешь задумываться о том, какие великие этапы тут проходили и какие великие пилоты принимали в них участие.

Здешние фанаты очень страстные. Что касается самой трассы, этап традиционен и на нём приятно проводить гонки. Здесь легче обгонять, что связано с меньшей прижимной силой. Вообще-то, это правда одна из моих любимых трасс, в младших сериях я выигрывал здесь. Да, в минувшем сезоне всё пошло немного не так, но, надеюсь, что в этот раз дела пойдут лучше.

В Монце нужна хорошая скорость и правильная работа при торможении. Также здесь важен поиск правильного баланса, так как скоростные прямые чередуются с медленными поворотами.

Что касается минувшего уик-энда, в целом он был положительным. Если бы я стартовал седьмым, то мог бы рассчитывать на очки, но с 14-го места заработать очки гораздо сложнее. Конечно, мне хотелось завоевать первые очки, но как бы то ни было, уик-энд прошёл лучше, чем предыдущие.

Нам нужно повторять такую работу в следующие недели, и очки обязательно придут. Мне просто надо справиться с невезением, сейчас всё выглядит гораздо лучше", — цитирует британца пресс-служба «Рено».

Источник: Renault Sport Сообщить об ошибке
Теги
Рено Спорт Ф-1 Джолион Палмер Формула-1 Гран-при Италии
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