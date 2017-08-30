Лоу не стал исключать возможность перехода Алонсо в «Уильямс»

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу не стал исключать возможность перехода в британскую команду Фернандо Алонсо, у которого в конце текущего года истекает срок действия контракта с «Маклареном».



«Мы ещё не объявили состав пилотов на следующий год. Но я не буду включать Фернандо в команду или исключать возможность его прихода. Сейчас много отличных пилотов, и мы всегда будем стараться заполучить лучших из них.



Чтобы выигрывать гонки, необходимы отличные пилоты и отличные автомобили. Нужно создать автомобиль, который привлечёт внимание отличного гонщика, и наоборот. Чем лучше у вас машина, тем более классных пилотов вы можете привлечь. Я видел, насколько важен хороший пилот для команды. Но хороший гонщик также нуждается в хорошей команде. Они будут друг друга подталкивать вперёд», — приводит слова Лоу Sky Sports.