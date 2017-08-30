Хэмилтон не считает возможным переход в «Феррари» в ближайшие три года

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что, как и многие гонщики, мечтает однажды выступать за «Феррари», однако не считает возможной такую перспективу в ближайшие три года. «Феррари» недавно объявила о новом трёхлетнем контракте с Себастьяном Феттелем, а сам ранее Хэмилтон сказал, что немец не желает видеть его своим напарником.



«Определённо, это мечта каждого пилота, включая меня. Не знаю, окажусь ли я там когда-либо… Думаю, что не в ближайшие четыре года, ну три года точно», — цитирует Хэмилтона Sky Sport.