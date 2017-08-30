Ферстаппен — о возможности перехода в «Феррари»: нет закрытых дверей

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал недавнее объявление «Феррари» о продлении контракта с Себастьяном Феттелем до 2020 года. В этом году слухи связывали голландца с возможным переходом в «Скудерию», однако этого точно не произойдёт в следующем году, поскольку ранее «Феррари» продлила контракт с Кими Райкконеном на 2018 год.



«Нет закрытых дверей. Я ещё не думал об этом. Честно говоря, неважно, кто находится рядом со мной в любой команде. Но я пока об этом не думаю.



Когда мне задают вопрос о «Феррари», то я чувствую, что интерес больше исходит от фанатов или СМИ, но не от «Феррари», — цитирует Ферстаппена ESPN.