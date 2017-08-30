Лауда: уже понятно, что у Хэмилтона больше шансов на титул, чем у Боттаса

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда считает, что немецкой команде пора завязывать с предоставлением равного статуса пилотам и надо начать прибегать к командной тактике, чтобы выиграть чемпионат.



«Это разбазаривание очков должно прекратиться прямо сейчас. Я становился чемпионом с преимуществом над ближайшим конкурентом всего в половину очка, поэтому я точно знаю, насколько важным является каждое очко.



Я точно знаю, что нам нужно делать. Уик-энд Боттаса в Спа не был сильным. Так что уже ясно, что у Хэмилтона больше шансов на титул. Если бы Льюис не отдал эти три очка в Будапеште (вернув позицию Боттасу перед финишем. — Прим. «Чемпионата»), то сейчас отставал бы от Феттеля всего на три очка», — цитирует Лауду F1i.