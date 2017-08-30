Окон и Перес приглашены на пресс-конференцию перед гонкой в Монце

ФИА определилась с составом участников на пресс-конференции Гран-при Италии. В четверг, 31 августа, на вопросы журналистов ответят гонщики. На первую часть пресс-конференции приглашены Эстебан Окон («Форс Индия»), Серхио Перес («Форс Индия») и Себастьян Феттель («Феррари»). Во второй части журналисты пообщаются с Роменом Грожаном («Хаас»), Нико Хюлькенбергом («Рено») и Карлосом Сайнсом-младшим («Торо Россо»).



В пятницу, 1 сентября, состоится пресс-конференция с участием руководителей команд. На ней будут присутствовать Маурицио Арривабене, Фредерик Вассёр, Тото Вольф, Роберт Фернли, Джин Хаас и Клэр Уильямс.



В субботу и воскресенье по традиции состоятся пресс-конференции с участием тройки лучших пилотов по итогам квалификации и сессии.