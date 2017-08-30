Риккардо: не чувствую, чтобы Ферстаппен затмевал меня

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо не обеспокоен шумихой вокруг его более молодого напарника Макса Ферстаппена.



«Я знаю, что у меня хорошие отношения с «Ред Булл», я всегда был верен команде. Они никогда не относились ко мне несправедливо, и с их точки зрения я могу понять, почему так много разговоров о Максе. Он самый молодой гонщик в истории, и в качестве бренда он создаёт хорошие заголовки в СМИ.



В конце концов, я понимаю, что это также и бизнес. Я доказываю, что я хороший гонщик, и я не чувствую, что Ферстаппен меня затмевает, даже если о нём больше говорят в СМИ», — цитирует Риккардо Grandprix.