Алонсо: если я «взорвусь», это не принесёт никакой пользы

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо уверяет, что, несмотря на все проблемы с моторами «Хонда», продолжает верить в команду.



«Я показываю и доказываю всем, что я верю во всё. За три года здесь я оказывался в разных ситуациях. Первый год был очень сложным со множеством проблем, во второй год был хороший прогресс, в большинстве гонок мы вели борьбу в середине пелотона. Этот сезон мы вновь начали в очень сложном положении, но теперь снова начинаем бороться в середине пелотона. С первого и до последнего дня я всегда верю в проект, стараюсь сохранять уверенность.



Многие даже удивляются. Росберг сказал, что не смог бы так, как я. А Уэббер удивлён тем, что я ещё не «взорвался». Я всегда остаюсь спокойным и стараюсь продолжать работать и верить в работу каждого», — цитирует Алонсо Crash.



На вопрос о том, почему он ещё не потерял терпение и не «взорвался», испанец отметил: «Потому что я не принесу никакой пользы этим. Если бы я «взорвался» и был бы на секунду быстрее в следующей гонке, потому что команда работала бы усерднее, я бы сделал это. Но мы настолько быстры, насколько только можем быть».