Квят: «Торо Россо» развивает болид не так быстро, как мы ожидали

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят заявил, что его команда дорабатывает болид по ходу сезона не так успешно, как рассчитывала. «Торо Россо» занимает шестое место в Кубке конструкторов.

«Честно говоря, мы развиваемся не так быстро, как ожидали. В этом плане мы немного отстаём. Помню, в начале наша машина легко выходила в Q3, а теперь сделать это тяжело. Квалификация в этом году очень важна, так что нам надо прибавить. Парни знают, что делать. И в любом случае впереди есть гораздо больше подходящие нам трассы», — приводит слова Квята Autosport.