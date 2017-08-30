Алонсо: 68 поулов Хэмилтона — преимущество выступления на доминирующей машине

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо считает, что Льюису Хэмилтону удалось сравняться с Михаэлем Шумахером по числу завоёванных поул-позишн благодаря преимуществу его болида над остальными.

«Поздравляю его, это большое достижение. У него восхитительные результаты по субботам, это большое преимущество выступления на доминирующих машинах. У тебя есть доминирующая машина, и тебе надо всё сделать верно. Он это делает, и я его поздравляю», — приводит слова Алонсо ESPN.

На Гран-при Бельгии Хэмилтон завоевал 68-й поул-позишн в карьере.