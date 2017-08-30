Лоу: «Уильямс» внесёт существенные изменения в 2018 году

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу рассказал, что команда планирует большие перемены на сезон-2018. Сейчас «Уильямс» занимает пятое место в Кубке конструкторов.

«Мы внесём существенные изменения. Будем делать много чего нового и уже хорошо в это погрузились. Мы изменим философию во многих областях.

Нам надо прибавлять во всём, такова природа соревнований. У нас есть определённые ресурсы, и наша работа — выжать из них максимум. Это вопрос эффективности, и мы можем быть гораздо более эффективны, чем сейчас. Больший успех привлечёт больше ресурсов, что позволит ещё прибавить. Такова формула развития в Гран-при", — цитирует Лоу Autosport.