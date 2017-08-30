Вольф: на каждом этапе у «Мерседеса» будет собачий бой с «Феррари»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф ждёт упорной борьбы с «Феррари» на Гран-при Италии.

«Перед Спа мы говорили, что в этом году опасно делать предположения. И гонка показала, почему. У нас был собачий бой с „Феррари“, и, хоть мы и победили, сделали это с маленьким перевесом.

Можем ждать такой же борьбы на каждом этапе. Гонок, подобных прогулке в парке, не будет. Нам просто надо выжимать все возможные очки в каждой гонке.

В последние годы у нас всё хорошо складывается в Монце. Она награждает за низкое лобовое сопротивление и высокую максимальную мощность. А это сильные стороны нашей машины. Но стабильность торможения и сцепление на низкой скорости крайне важны в шиканах, а по ним преимущество у «Феррари». Победит команда, которая найдёт лучший компромисс", — цитирует Вольфа F1i.