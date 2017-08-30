З.Браун: «Макларену» интересно участие в WEC, если в серии проведут перезагрузку

Глава «Макларена» Зак Браун заявил, что команда задумается о выступлении в WEC в случае изменений в чемпионате.

«Я верю, что у WEC есть шансы на перезагрузку. Хотел бы, чтобы они вернулись во времена „Порше“ 956 или 962, когда заводские и частные команды могли бороться, зная, что у всех есть шансы на победу. С нынешними правилами подобное невозможно. Но посмотрите на успех категории LMP2, где к общему благу контролируются траты. Хотел бы, чтобы подобное перешло и в LMP1.

Если в WEC введут правила, работающие на эффективность трат, и начнут работать с гибридной технологией, нам будет интересно выступление там", — приводит слова Брауна Autosport.