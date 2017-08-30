«Ситроен»: нам надо больше рисковать с постройкой машины

Раллийная команда «Ситроен» намерена рисковать при разработке своей машины C3 WRC для сезона-2018. В «Ситроене» рассчитывают, что машина сможет бороться за победы с первого этапа сезона.

«Мы уже рискнули с развитием. После Ралли Швеции мы работаем всё больше и больше и уже ждём следующий сезон. Мы сосредоточены на нём. Но мы знаем, что должны рисковать сильнее, чаще проводя обновления и отводя меньше времени на проверку деталей», — приводит слова руководителя команды Ива Маттона Autosport.

«Ситроен» занимает последнее место в текущем чемпионате WRC.