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«Мерседес» рассчитывает сохранить пилотов из DTM после ухода из серии

31 августа 2017, четверг. 00:04 Авто

«Мерседес» рассчитывает сохранить своих пилотов из DTM после того, как покинет серию. Ранее «Мерседес» объявил, что уйдёт из DTM в конце сезона-2018.

С 2019 года «Мерседес» начнёт выступать в Формуле-E, у компании также есть команды в сериях GT. В DTM за неё выступают Эдоардо Мортара, Гэри Паффет, Пол ди Реста, Лукас Ауэр, Роберт Уикенс и Маро Энгел.

«Мерседес» известен близкими и долгосрочными отношениями с пилотами. В прошлом году из DTM ушли Гётц и Хункаделья, но они всё ещё часть команды. Того же мы попытаемся достичь с нынешними гонщиками. Но если они захотят заняться чем-то другим, я не буду стоять у них на пути", — цитирует главу команды Ульриха Фритца Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Пол ди Реста DTM
Новости. Авто
31 августа 2017, четверг
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