Лауда: «Мерседес» сделает всё, чтобы сохранить Хэмилтона

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда сказал, что немецкая команда сделает всё, чтобы сохранить Льюиса Хэмилтона на долгий срок. Ранее Хэмилтон признался, что, как и любой другой гонщик, мечтает однажды гоняться за «Феррари», однако отметил, что этой мечте точно не суждено сбыться в ближайшие три года, поскольку ранее «Феррари» объявила о продлении контракта с Себастьяном Феттелем на трёхлетний срок.



«Льюис — наш лучший пилот, и мы все его любим. Поэтому мы найдём решение на будущее, с которым все будут счастливы», — цитирует Лауду австрийская газета Osterreich.

Хэмилтон не считает возможным переход в «Феррари» в ближайшие три года