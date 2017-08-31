Росберг: Боттас стабильнее Хэмилтона

Действующий чемпион мира в Формуле-1 Нико Росберг не согласен с теми, кто считает, что пилот «Мерседеса» Валттери Боттас в этом году уже вряд ли сможет составить конкуренцию напарнику Льюису Хэмилтону и гонщику «Феррари» Себастьяну Феттелю в борьбе за титул.



«Пожалуйста, не списывайте со счетов Валттери Боттаса, у него действительно есть шанс, поскольку он быстр и, возможно, немного более стабилен, чем Льюис. Хэмилтон непревзойдён в хорошие дни, но по различным причинам у него бывают тяжёлые дни», — рассказал Росберг в интервью австрийской газете Kronen Zeitung.