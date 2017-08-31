Риккардо: Хэмилтон и Феттель не лучше нас с Ферстаппеном

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо считает себя и своего напарника Макса Ферстаппена не слабее гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона или пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля. Риккардо уверен, что с достаточно сильной машиной мог бы выиграть чемпионат.



«Я чувствую это с 2014 года. Я чувствовал, что если бы я был в «Мерседесе», то мог бы выиграть, и в прошлом году тоже. Так что, определённо, верю в себя. Макс как напарник был моим самым главным конкурентом. Я думаю, что мы соперничали друг с другом сильнее, чем кто-либо ещё. Я смотрю на Льюиса (Хэмилтона) и Себа (Феттеля), а также на других топ-парней, но я не вижу, чтобы они были лучше меня или Макса. Думаю, мы с ними справимся», — цитирует Риккардо ESPN.