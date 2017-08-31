Финальный этап РДС перенесён с «Мячково» на «Атрон»

В связи с незавершенной реконструкцией АДМ «Мячково» Российская дрифт-серия перенесла седьмой этап РДС-2017 на трассу «Атрон» под Рязанью, сообщает пресс-служба чемпионата. Финал РДС состоится 8-9 сентября.



«Приносим свои извинения за принесённые неудобства и за ожидание! Искренне верим, что для настоящих поклонников дрифта это не станет преградой! Вас ждёт настоящий и зажигательный профессиональный дрифт-финал чемпионата страны! Дрифту быть! В РДС только лучшие!» — гласит официальное сообщение пресс-службы.