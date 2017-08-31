Феттель: Райкконен обогнал бы меня в Венгрии, если бы мог

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что в его команде нет командной тактики и Кими Райкконен не выполняет роль второго пилота.

«Немного удивлён тем, что говорят про нас с Кими. За других людей говорить не могу, но мы с ним боремся весь год. После Гран-при Венгрии я прочитал, что он защищал меня. Вам стоит поговорить с ним, он ясно сказал, что не оставлял ничего в запасе.

Думаю, будь у него шанс, он бы меня обогнал. Или попытался. И так весь год. Мы выступаем за команду, но если встречаемся на трассе, то боремся за себя", — цитирует Феттеля GP Update.