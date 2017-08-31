Лоу в «Уильямсе» больше всего не хватает быстрейших секторов в квалификации

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу, перешедший в команду из «Мерседеса», рассказал, к чему ему оказалось сложнее всего привыкнуть после смены конюшни-чемпиона на менее успешный коллектив.

«Единственный момент в этом году, когда я подумал: «Ох», был в квалификации: когда ты видишь фиолетовое время сектора на экране и потом понимаешь, что оно не твоё. Я понял в процессе: то, чего ты хочешь, — это вот эти фиолетовые сектора. От них я получаю больше наслаждения, чем от клетчатого флага, подиума или чего-то ещё такого. Именно квалификация показывает скорость машины. Мы вернёмся туда!" — приводит слова Лоу Motorsport.