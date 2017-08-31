Алонсо: я не выдвигал ультиматум «Макларену», это неправда

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо опроверг информацию о том, что выдвинул команде ультиматум: либо она откажется от моторов «Хонды», либо он уйдёт.

«Это абсолютная неправда. Я ничего не решал, и я не важнее команды… В „Макларене“ и „Хонде“ на чемпионате работает 1000 человек.

Мы знаем, что движемся не в том направлении, мы совсем не боеспособны после трёх лет, и все мы хотим изменить ситуацию. Я и ещё 1000 человек.

Я приближаюсь к решению, сейчас 31 августа. Ничего нового, мы начнём обсуждения с командой, поговорим о перспективах и ожиданиях. У нас есть некоторые ингредиенты побед: команда сильно прибавила за три года, что я здесь. Посмотрим, какие цифры нам назовут на следующий год, а потом попытаемся принять решение", — цитирует Алонсо GP Update.