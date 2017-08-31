Ферстаппен: мне нужно решение проблем, а не извинения «Рено»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что ему важны не извинения «Рено» за отказы мотора, а решение этой проблемы. После схода на Гран-при Бельгии извинения ему принёс Ален Прост.

«Мне не нужны извинения, я хочу, чтобы с проблемой разобрались. Они работают над этим, посмотрим, что будет в этот уик-энд.

Что можно поделать, когда у тебя отказывает машина? Только оставаться в форме и быть готовым. Ты выжимаешь максимум в пятницу и субботу и надеешься, что однажды и в воскресенье всё сложится", — цитирует Ферстаппена GP Update.