Перес: у меня был хороший разговор с Оконом, пришло время двигаться вперёд

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес прокомментировал отношения с партнёром по команде Эстебаном Оконом, которые в очередной раз обострились после Гран-при Бельгии. Мексиканец заверил, что разногласия между ним и Оконом позади.

«В предыдущей гонке у нас произошло пару инцидентов. У меня с Эстебаном был хороший разговор, он произошёл только между нами. Теперь настало время двигаться вперёд. У каждого есть мнение о том, что случилось. Но главное сейчас, двигаться дальше и быть в топ-4. Мы больше не можем позволить себе терять очки. Мы потеряли очки в Бельгии и я уверен, что такого больше не произойдёт.

Верю в то, что новый этап отношений начнётся с сегодняшнего дня. Мы сможем работать как команда и ставить во главу интересы «Форс Индия». Мы пришли именно к такому соглашению и это было просто", — приводит слова Переса Motorsport Week.