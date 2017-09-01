Вильнёв: очевидно, что Боттас и Хэмилтон в разных лигах

Чемпион Формулы-1 Жак Вильнёв, полагает, что разница в классе между пилотами «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и Валттери Боттасом достаточно велика. Вместе с тем, канадец отметил, что руководство команды в лице Тото Вольфа игнорирует это, с целью сохранения финна в «Мерседесе» и на следующий сезон.

«Боттас — это не уровень Льюиса. Он не в той же игре, они в разных лигах и это очевидно. „Мерседесу“ пришло время поддержать Хэмилтона, но Вольф не хочет этого делать. Он защищает Боттаса, ведь он один из тех, кто привёл Валттери в команду.

Невзирая на то, что Вольф больше не является менеджером финна, тот по-прежнему его пилот. Он защищает его, потому что Боттасу нужен контракт на следующий год. Они рискуют титулом, «Мерседес» уже потерял очки в Венгрии, так что им нужно подумать о том, чтобы поддержать Льюиса", — приводит слова Вильнёва Motorsport.

В общем зачёте чемпионата Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас занимают второе и третье место соответственно. В активе британца 213 очков, в то время как у его партнёра по команде 179.