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Формула-1. Гран-при Италии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

1 сентября 2017, пятница. 09:00 Авто

1 сентября на автодроме «Аутодоромо Национале» в Монце состоятся пятничные тренировки 13-го этапа сезона-2017 Формулы-1 — Гран-при Италии. Первая сессия свободной практики стартует в 11:00 по московскому времени, вторая начнётся в 15:00.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободной практики Формулы-1, которые будут доступны после перехода по нижеприведённым ссылкам.

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Италии.

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Италии.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Формула-1 Гран-при Италии
Новости. Авто
1 сентября 2017, пятница
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