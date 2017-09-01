Хюлькенберг: пятое место для «Рено» вполне достижимо

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг считает, что его команде по силам завершить сезон на пятом месте в Кубке конструкторов. На данный момент команда из Энстоуна находится на восьмом месте.

«Честно говоря, мы не смотрим на «Хаас», мы смотрим дальше. Мы смотрим на «Уильямс», а они находятся на пятом месте. Они впереди всего на 11 очков, и это отставание преодолимо. Разрыв действительно не слишком велик. Всё возможно. Мы находимся в хорошей форме, поскольку, на мой взгляд, у нас лучший болид в середине пелотона с прицелом на будущее. Так что, я думаю, в конце сезона вполне реально занять пятое место», — цитирует Хюлькенберга официальный сайт Формулы-1.