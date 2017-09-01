«Ред Булл» может получить обновлённое топливо на Гран-при Сингапура

Компания ExxonMobil, поставляющая ГСМ команде «Рел Булл», планирует на Гран-при Сингапура обеспечить своего клиента обновлённым топливом, которое должно повысить мощность мотора.

«Мы стараемся внедрить новое топливо в Сингапуре. На чувствительной для мощности мотора трассе это должно позволить отыграть порядка 0,1 секунды на круге. Если эта такая трасса, как Монако, то выигрыш будет немного меньше, если такая, как Спа, — немного больше.

В течение года мы улучшили масло, это дало ещё 5-6 сотых, в зависимости от типа трассы», — цитирует менеджера ExxonMobil Дэвида Цурусаки Autosport.