Фернли: Окон и Перес должны ответственно подходить к гонкам

Заместитель руководителя «Форс Индия» Боб Фернли изложил новый кодекс поведения пилотов команды Эстебана Окона и Серхио Переса на трассе. В Спа напарники допустили два контакта, чем вынудили команду ввести запрет на внутрикомандную борьбу.

«В гонке есть несколько ситуаций, которые нельзя контролировать. Например, как контролировать старт, когда автомобили движутся по разнообразным траекториям? Итак, ответ заключается в том, что мы хотим поощрять желание пилотов гоняться, но они должны подходить к этому ответственно. И именно здесь основное внимание уделяется команде, которая может контролировать это с пит-уолл.

Стоит признать, что у нас два отличных и очень талантливых пилота. И оба они очень сфокусированы и решительны. Мы никоим образом не хотим ослаблять это. Разговоры, которые прежде у нас были, не дали результатов. Так что очевидно, что понадобился чуть более жёсткий подход.

Как команда мы должны гарантировать, что обеспечим себе четвёртое место. Это очень важно», — цитирует Фернли Autosport.