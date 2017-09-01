Алонсо получит штраф в 35 мест на стартовой решётке в Монце

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо потеряет 35 мест на стартовой решётке в Монце, поскольку перед первой пятничной практикой Гран-при Италии на его болид была установлена силовая установка «Хонды» последней спецификации, сообщает ESPN. Эта спецификация получила индекс 3.7. Изначально «Хонда» планировала, что к данному моменту сезона будет иметь мотор спецификации 4.0.

На данный момент испанец использовал уже семь двигателей внутреннего сгорания, девять турбокомпрессоров, семь MGU-K, девять MGU-H, шесть батарей и пять блоков электроники.