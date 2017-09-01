Пилоты «Ред Булл» и Карлос Сайнс потеряют места на старте гонки в Монце

Пилоты «Ред Булл» Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен, а также гонщик «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший получат штрафы в виде потери мест на стартовой решётки Гран-при Италии за перерасход компонентов двигателей.



Риккардо потеряет 20 мест, поскольку будет использовать шестой блок MGU-H (потеря 10 мест), пятый двигатель внутреннего сгорания (5 мест) и пятый турбокомпрессор (5 мест).



Ферстаппен будет оштрафован на 15 мест за пятый ДВС (10 мест) и пятый блок MGU-H (5).



Сайнс потеряет на старте 10 мест за использование пятого MGU-H.