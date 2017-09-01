Леклер отработает на четырёх пятничных тренировках с «Заубером»

Пилот гоночной академии «Феррари» Шарль Леклер в этом сезоне примет участие в четырёх пятничных тренировках Формулы-1 в составе команды «Заубер». Швейцарская конюшня планирует предоставить место Леклеру, лидирующему в чемпионате Формулы-2, на тренировках Гран-при Малайзии, США, Мексики и Бразилии.



Леклер не сможет принять участие в пятничной тренировке Гран-при Японии, поскольку его даты пересекаются с датами проведения этапа Формулы-2 в Хересе. Вместе с тем отмечается, что он может принять участие в свободной практике в Абу-Даби, однако всё будет зависеть от ситуации в чемпионате Формулы-2, сообщает Autosport.