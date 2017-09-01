Боттас: не паникую из-за отсутствия контракта на 2018 год

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас уверяет, что по-прежнему не испытывает никакой обеспокоенности из-за того, что ещё не имеет контракта на следующий сезон. Финн верит в то, что немецкая команда сохранит его.

«Вы никогда не можете сказать, что что-то на 100% гарантировано, пока это не так. Мы должны ещё всё решить, но мои чувства не изменились. И я не паникую, потому что никогда этого не делал. Я хорошо себя чувствую, ожидая того, что, как мне кажется, произойдёт», — цитирует Боттаса финское издание Ilta Sanomat.